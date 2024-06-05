​В Сургуте открыли 64 летних лагеря

Для юных сургутян распахнулись двери 64 летних лагерей. Они организованы в учреждениях образования, культуры и на базе коммерческих организаций. За лето в детских лагерях отдохнут более восьми тысяч сургутских школьников с 1 по 11 классы, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В этом году для ребят подготовили масштабную образовательную и культурную программу. Особое внимание уделено юбилею Сургута. Во всех лагерях пройдут мероприятия, связанные с историей нашего города. В четырех учреждениях программа полностью посвящена данной теме и все активности будут построены на этом важном и знаменательным для нас событии. Традиционно каникулярные смены для каждого ребенка составляют 21 день как в выездных лагерях, так и в лагерях дневного пребывания на территории города. Среди вожатых педагоги и учителя, которые на это время становятся воспитателями и дают детям возможность хорошо отдохнуть и провести время с пользой», – отметила заместитель директора департамента образования администрации Сургута Ольга Иванова.

Подчеркнем, что еще более двух тысяч юных сургутян отдохнут за пределами города. Они попадут в лагеря Тюменской и Новосибирской области, Краснодарского края, Екатеринбурга и Башкортостана.