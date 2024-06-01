Субботники объединили почти полторы тысячи сургутян

Полторы тысячи жителей Сургута приняли участие в субботниках с начала сезона. Они собрали в общей сложности 20 грузовиков мусора, сообщает телеграм-канал администрации города.

Один из субботников прошел в первом микрорайоне города, на улицах Восход и Дзержинского. Мусор собирали 400 человек.

«Также субботники пройдут в эти выходные – 1 и 2 июня – в 41-м и 37-м микрорайонах. Жители 37-ого микрорайона, самостоятельно вышли с предложением убрать близлежащие к жилым домам территории», - отметили в мэрии.

Ранее в ХМАО состоялось эколого-спортивное мероприятие «Югра-экозабег». Активисты собрали свыше 27 тонн мусора, но побить рекорд прошлого года не смогли.