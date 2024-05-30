Стратегию социально-экономического развития города Сургута приняли после общественного обсуждения

Депутаты Сургута согласовали план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. Такое решение приняли на 27 заседании Думы сегодня, 29 мая.

«Проект решения подготовлен в целях реализации Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. План содержит 247 мероприятий, направленных на решений 102 задач и достижение 90 целевых показателей. По итогам рассмотрения вопроса члены комитета приняли решение рекомендовать Думе города принять проект решения в представленной редакции», – озвучил председатель комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Михаил Бехтин.

Все 18 депутатов решили, что план мероприятий Стратегии не требует доработки по результатам проведения общественного обсуждения, состоявшегося с 17 апреля по 3 мая 2024 года.

Подчеркнем, что среди долгосрочных планов у Сургута – создание научного-технического центра к 2030 году и запуск пяти масштабных научных проектов мирового уровня и не менее 200 научных проектов по приоритетам научно-технологического развития, в том числе в области нефтегазодобычи и нефтегазопереработки, генетики и биомедицины к 2050 году.

Помимо этого, в городе к 2031 году намерены построить объекты индустрии развлечений – парк аттракционов, термальный лечебнооздоровительный комплекс, а также вспомогательные объекты сопутствующей инфраструктуры. А к 2036 году планируется создать пять крупных транспортно-логистических комплексов, примыкающих к планируемой автомобильной дороге регионального значения со строительством мостового перехода через реку Обь. О других мероприятиях Стратегии можно узнать в пояснительное записке на сайте Думы Сургута.

Проект Стратегии города-2050 создала группа опытных специалистов из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института перспективного градостроительства, которые занимались подобными основополагающими документами для Краснодара и Сочи. Генеральная цель Стратегии развития звучит так: «Город комфортной среды и духовно-нравственных ценностей за счет активной кооперации населения, власти и предпринимательства для устойчивого развития социальной сферы, инновационной и креативной экономики».