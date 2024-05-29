В Сургуте вернулись к вопросу сноса здания бывшего кинотеатра «Аврора»

В Сургуте продолжаются разговоры о сносе здания бывшего кинотеатра «Аврора». После того, как бизнесмен Владимир Болотов отказался от идеи создать на месте легендарного учреждения спортивный центр, городские власти вновь вернулись к изначальному плану. Это решение еще не окончательное, однако восстанавливать здание нет смысла, рассказал «Вестнику» заместитель главы Артем Кириленко.

«Предварительное изучение интереса с другими инвесторами закончилось. Пока никто не проявляет интерес. Я думаю, наиболее целесообразным будет его снести, и там благоустройство сделать, − поделился замглавы. − Пока обсуждается такой вариант, потому что его восстанавливать в полном функциональном назначении слишком дорого и не имеет смысла, учитывая его состояние».

О том, что был найден инвестор для реконструкции сургутского кинотеатра «Аврора», стало известно в марте 2023 года. Планировалось, что его перепрофилируют в спортивно-досуговый центр.

Реконструкцию «Авроры» также упомянули в инвестиционном послании на 2024 год.