Сургутский район получил от правительства Югры субсидию на развитие самоуправления

Субсидию в размере 600 тысяч рублей получил Сургутский район из бюджета Югры — поводом стало первое место, занятое им в региональном конкурсе в категории «Муниципальные районы ХМАО-Югры». По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, эти деньги пойдут на развитие местного самоуправления среди населения.

«Количество людей с активной гражданской позицией с каждым годом растет, — отмечает глава муниципалитета. — Жители участвуют в развитии района и своих поселений посредством собраний, конференций, голосований, опросов и публичных слушаний. Проводят мероприятия и организуются в ТОСы. Всего на нашей территории используется шесть форм такого непосредственного участия».

В 2023 году прошло более 100 обсуждений и свыше 50 публичных слушаний районного и поселкового уровня, десятки собраний и опросов по ключевым для людей вопросам, в том числе, например, по изменениям правил землепользования и застройки, генеральных планов поселений, исполнению бюджета.

Кстати: Сургутский район получает окружную субсидию уже в четвертый раз — ранее средства выделялись в 2019, 2020 и 2021 годах.