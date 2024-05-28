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В Сургуте опубликовали график отключения горячего водоснабжения

Сургутяне могут ознакомиться с графиком отключения горячего водоснабжения

В Сургуте опубликовали график отключения горячего водоснабжения
Фото: ru.freepik.com

Власти Сургута поделились графиком отключения горячего водоснабжения для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период. Его опубликовали на сайте городской администрации.

С 4 по 17 июня пройдет отключение зоны теплоснабжения котельной № 1, 2 ЦТП № 4, 10, 11, 6, 15, 28, 27, 25, 29, 94, ПС №1, 2, а также отключение ЦТП № 1, 5 ,16, 99, 24, 95, 96, 30, 49,103 (зона теплоснабжения СГРЭС-1).

ИТП (микрорайон 1А)

  • пр. Набережный 12
  • ул. Энтузиастов 1, 3

ПС №1, 2 (микрорайон 1)

  • ул. Восход 17, 19
  • пр. Молодежный 3, 4, 5, 6
  • пр. Набережный 20, 26
  • ул. Артема 8
  • ул. М.Поливановой 11

ИТП (микрорайон 1,2,4)

  • ул. Энтузиастов 4, 42, 44, 17, 25
  • ул. 60 лет Октября 2
  • ул. Восход 1,2,21

ЦТП № 94 (микрорайон 2)

  • пр. Набережный 46, 48
  • ул. Энтузиастов 37, 39, 45
  • ул. 60 лет Октября 14
  • пр. Набережный 50, 51, 53, 54

Тепловые узлы (микрорайон 2)

  • ул. Артема 13
  • ул. Энтузиастов 41

ЦТП № 4 (микрорайон 4)

  • ул. Губкина 14, 16, 18
  • ул. Энтузиастов 6, 8, 40
  • ул. Нефтяников 29а

ЦТП № 27 (микрорайон 4)

  • ул. Нефтяников 11, 21

ЦТП № 15 (микрорайон 6)

  • ул. Губкина 15, 17, 21
  • ул. Г.Кукуевицкого 5/3
  • ул. Энтузиастов 52 (бл. Б,В)

ЦТП № 28 (микрорайон 6)

  • ул. Губкина 23
  • ул. Г.Кукуевицкого 7, 9, 9/1

ЦТП № 29 (квартал 3)

  • ул. Нефтяников 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1

ИТП (квартал 3)

  • ул. Г.Кукуевицкого 15/3

ЦТП № 25 (микрорайон А)

  • ул. Ленинградская 10а, 15, 17
  • ул. Кукуевицкого 20
  • пр. Набережный 6, 8, 10, 12/1, 14

ЦТП № 6 (микрорайон А)

  • пр. Дзержинского 6/1, 6/2, 8, 8а, 8б, 10, 12
  • ул. Ленинградская 1, 3, 4, 5, 7
  • пр. Набережный 2, 4, 4б, 4в

ЦТП №10 (микрорайон А)

  • ул. Г.Кукуевицкого 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1

ЦТП № 11 (микрорайон А)

  • пр. Дзержинского 14а, 14б, 14в, 18, 24, 16в
  • ул. Г.Кукуевицкого 8/1, 10/4, 10/5
  • ул. Магистральная 10, 22, 22а, 24, 26, 28

ЦТП № 1 (микрорайон 3)

  • ул. 60 лет Октября 3
  • пр. Набережный 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80
  • ул. Энтузиастов 47, 51, 53

ЦТП № 5 (микрорайон 5)

  • ул. Губкина 3, 5, 7, 9, 11
  • ул. Ленина 59, 61, 61/1, 61/2
  • ул. Энтузиастов 55, 59, 61, 63, 67, 69

ИТП (микрорайон Кедровый Лог)

  • пр. Набережный 43, 45 (общежитие №8, 10)

ЦТП № 99 (МГБ) (микрорайон 5)

  • пр. Ленина 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4

ЦТП № 16 (квартал А)

  • ул. Г.Кукуевицкого 2, 4, 6/3
  • пр. Ленина 49, 51, 53, 55
  • ул. Магистральная 32, 34, 36

ЦТП № 30 (микрорайон 5А)

  • пр. Ленина 69, 75/2, 73
  • ул. И.Киртбая 5/2, 5/1

ЦТП № 95 (микрорайон 5А)

  • ул. И.Киртбая 7, 9, 9/1, 13, 13/1

ЦТП № 49 (микрорайон 5А)

  • ул. И.Киртбая 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 25
  • ул. Ф.Показаньева 4, 6, 10, 10/1, 12

ЦТП № 103 (микрорайон 37)

  • ул. И.Киртбая 20

ИТП (микрорайон 37)

  • ул. И.Киртбая 18

ЦТП № 24 (микрорайон 11Б)

  • пр. Ленина 66, 66/1, 68, 70, 70/1
  • ул. Чехова 1, 3, 5, 5/1, 7 блок А

ЦТП № 96 (микрорайон 11Б)

  • ул. Профсоюзов 12, 12/1, 12/2, 14/1,14
  • ул. Чехова 9, 7 бл.Б
  • пр. Ленина 72

ИТП (микрорайон 11Б)

  • пр. Ленина 74

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Сегодня в 11:15, просмотров: 417, комментариев: 0
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