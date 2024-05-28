Сургутяне могут ознакомиться с графиком отключения горячего водоснабжения

Власти Сургута поделились графиком отключения горячего водоснабжения для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период. Его опубликовали на сайте городской администрации.
С 4 по 17 июня пройдет отключение зоны теплоснабжения котельной № 1, 2 ЦТП № 4, 10, 11, 6, 15, 28, 27, 25, 29, 94, ПС №1, 2, а также отключение ЦТП № 1, 5 ,16, 99, 24, 95, 96, 30, 49,103 (зона теплоснабжения СГРЭС-1).
ИТП (микрорайон 1А)
- пр. Набережный 12
- ул. Энтузиастов 1, 3
ПС №1, 2 (микрорайон 1)
- ул. Восход 17, 19
- пр. Молодежный 3, 4, 5, 6
- пр. Набережный 20, 26
- ул. Артема 8
- ул. М.Поливановой 11
ИТП (микрорайон 1,2,4)
- ул. Энтузиастов 4, 42, 44, 17, 25
- ул. 60 лет Октября 2
- ул. Восход 1,2,21
ЦТП № 94 (микрорайон 2)
- пр. Набережный 46, 48
- ул. Энтузиастов 37, 39, 45
- ул. 60 лет Октября 14
- пр. Набережный 50, 51, 53, 54
Тепловые узлы (микрорайон 2)
- ул. Артема 13
- ул. Энтузиастов 41
ЦТП № 4 (микрорайон 4)
- ул. Губкина 14, 16, 18
- ул. Энтузиастов 6, 8, 40
- ул. Нефтяников 29а
ЦТП № 27 (микрорайон 4)
- ул. Нефтяников 11, 21
ЦТП № 15 (микрорайон 6)
- ул. Губкина 15, 17, 21
- ул. Г.Кукуевицкого 5/3
- ул. Энтузиастов 52 (бл. Б,В)
ЦТП № 28 (микрорайон 6)
- ул. Губкина 23
- ул. Г.Кукуевицкого 7, 9, 9/1
ЦТП № 29 (квартал 3)
- ул. Нефтяников 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1
ИТП (квартал 3)
- ул. Г.Кукуевицкого 15/3
ЦТП № 25 (микрорайон А)
- ул. Ленинградская 10а, 15, 17
- ул. Кукуевицкого 20
- пр. Набережный 6, 8, 10, 12/1, 14
ЦТП № 6 (микрорайон А)
- пр. Дзержинского 6/1, 6/2, 8, 8а, 8б, 10, 12
- ул. Ленинградская 1, 3, 4, 5, 7
- пр. Набережный 2, 4, 4б, 4в
ЦТП №10 (микрорайон А)
- ул. Г.Кукуевицкого 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1
ЦТП № 11 (микрорайон А)
- пр. Дзержинского 14а, 14б, 14в, 18, 24, 16в
- ул. Г.Кукуевицкого 8/1, 10/4, 10/5
- ул. Магистральная 10, 22, 22а, 24, 26, 28
ЦТП № 1 (микрорайон 3)
- ул. 60 лет Октября 3
- пр. Набережный 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80
- ул. Энтузиастов 47, 51, 53
ЦТП № 5 (микрорайон 5)
- ул. Губкина 3, 5, 7, 9, 11
- ул. Ленина 59, 61, 61/1, 61/2
- ул. Энтузиастов 55, 59, 61, 63, 67, 69
ИТП (микрорайон Кедровый Лог)
- пр. Набережный 43, 45 (общежитие №8, 10)
ЦТП № 99 (МГБ) (микрорайон 5)
- пр. Ленина 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4
ЦТП № 16 (квартал А)
- ул. Г.Кукуевицкого 2, 4, 6/3
- пр. Ленина 49, 51, 53, 55
- ул. Магистральная 32, 34, 36
ЦТП № 30 (микрорайон 5А)
- пр. Ленина 69, 75/2, 73
- ул. И.Киртбая 5/2, 5/1
ЦТП № 95 (микрорайон 5А)
- ул. И.Киртбая 7, 9, 9/1, 13, 13/1
ЦТП № 49 (микрорайон 5А)
- ул. И.Киртбая 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 25
- ул. Ф.Показаньева 4, 6, 10, 10/1, 12
ЦТП № 103 (микрорайон 37)
- ул. И.Киртбая 20
ИТП (микрорайон 37)
- ул. И.Киртбая 18
ЦТП № 24 (микрорайон 11Б)
- пр. Ленина 66, 66/1, 68, 70, 70/1
- ул. Чехова 1, 3, 5, 5/1, 7 блок А
ЦТП № 96 (микрорайон 11Б)
- ул. Профсоюзов 12, 12/1, 12/2, 14/1,14
- ул. Чехова 9, 7 бл.Б
- пр. Ленина 72
ИТП (микрорайон 11Б)
- пр. Ленина 74