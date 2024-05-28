В Сургуте в ДТП пострадали водитель Лады и 14-летний пассажир

Накануне, 27 мая, на улице 50 лет ВЛКСМ в Сургуте столкнулись два автомобиля − «Mazda» въехала в «Ладу». По предварительной версии, авария произошла из-за несоблюдения безопасной дистанции. Есть пострадавшие, сообщают в Госавтоинспекции Югры.

«Около 15:40 на улице 50 лет ВЛКСМ в городе Сургут, 56-летний водитель «Mazda», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до транспортного средства «Лада», под управлением 47-летней женщины и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель Лады и его 14-летний пассажир получили травмы», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых трое человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Кроме того, было задержано 15 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлекли 118 человек и 57 – за нарушение правил перевозки детей.