Массовый субботник прошел на минувшей неделе на улицах Сургута

Весна в Сургуте — традиционно время для массовой уборки: в городе стартовали субботники. Так, на минувшей неделе чиновники администрации города, национально-культурных и общественных организаций, работники предприятий, эковолонтеры и просто жители города вышли на улицы. «Мы присоединились ко Всероссийской акции «Марафон зеленых дел», — комментирует директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко. — Мы занимаемся уборкой общественных территорий от листвы. В данном случае это улица Островского от памятника «Основателям Сургута» до улицы Профсоюзов».

На уборку заявились порядка 800 человек, однако, по подсчетам организаторов пришло гораздо больше участников. Они убрали порядка 40 тысяч квадратных метров территории, мусор собрали в 4 850 мешков. Принять участие в следующих субботниках можно, оставив заявку по телефону 95-80-27.