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​Сургутские 11-классники высадили «Аллею выпускников»

Традиционно в Сургуте прошла закладка «Аллеи выпускников»

​Сургутские 11-классники высадили «Аллею выпускников»
Фото: admsurgut.ru

Яблоневую «Аллею выпускников» высадили накануне сургутские 11-классники.

«20 саженцев яблони сибирской высадили рядом со Свято-Троицким кафедральным собором вдоль сквера на проспекте Мира, — говорят представители мэрии. — Внести свой вклад в озеленение города пришли 68 выпускников. Это учащиеся 11-х классов из 34-х общеобразовательных учреждений Сургута, которые являются победителями и призерами конкурсов, олимпиад регионального, всероссийского и международного уровней. Всего они с отличием закончили обучение и принимали активное участие в культурной и спортивной жизни города».

Как передает пресс-служба администрации города, мероприятие проходит ежегодно в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить», в этом году — уже в 25-й раз. С 2000 года юные горожане высадили более 540 хвойных, лиственных и плодовых деревьев. Аллеи появились у начальной школы «Прогимназия», у средней школы №31, рядом с детским садом «Снегирек», в сквере «Молодежный» и в других местах Сургута.

«Аллея выпускников» — это очень любимая для выпускников города акция. Благодаря одиннадцатиклассникам в Сургуте появились скверы и аллеи, которые были высажены их руками. Символично, что в «Год семьи» ребята садят именно яблоню, потому что это дерево, которое ассоциируется с семьей, так что выбор не случаен», – подытожила мероприятие заместитель директора департамента образования администрации Сургута Ольга Иванова.


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Сегодня в 14:27, просмотров: 142, комментариев: 0
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