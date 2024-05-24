На проспекте Ленина в Сургуте произошло ДТП

Накануне, 23 мая, в 7:00 на проспекте Ленина в Сургуте произошло столкновение двух автомобилей. Виновник аварии, 38-летний водитель «Land Rover», врезался в «Hyundai», под управлением 27-летнего мужчины, из-за небезопасной дистанции. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«Не пренебрегайте безопасностью своей и окружающих вас людей! При управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим и не совершайте опасных маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, для безопасной перевозки юных пассажиров всегда используйте средства пассивной защиты – все эти Правила являются залогом для сохранения жизни и здоровья», − напомнили в ГАИ.

Напоминаем, ранее в Сургуте сбили юного электросамокатчика.