На сургутянина завели дело за убийство матери гирей

В Сургуте задержали 47-летнего мужчину, который подозревается в убийстве собственной матери. Против него возбудили уголовное дело, сообщает телеграм-канал СУ СКР по ХМАО.

«Вечером 22 мая 2024 года подозреваемый, находясь в квартире по улице 30 лет Победы, нанес своей матери удары по голове спортивной гирей, причинив тяжкие телесные повреждения. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления», - сказано в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.