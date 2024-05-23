Бывший глава Сургута стал заместителем генерального директора в Фонде развития Югры

Бывший глава Сургута Андрей Филатов нашел работу в Фонде развития Югры. Он занял пост заместителя генерального директора, сообщает NEFT со ссылкой на экс-главу.

«Стоят задачи управления проектами региона. Губернатор нацеливает на максимальные результаты для Югры в наших опорных перспективных направлениях – инвестиции, авиационный кластер, научно-технологические инновации», − поделился Андрей Филатов.

Экс-мэр продолжит работать в Сургуте и будет курировать крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты. Среди них − строительство аэропорта в городе, развитие компонентов НТЦ, а также работа с резидентами особой экономической зоны в Нягани.

Напоминаем, о досрочном уходе Андрея Филатова с поста главы стало известно 22 апреля. Спустя несколько дней, 25 апреля, депутаты городской думы единогласно приняли досрочную отставку мэра.