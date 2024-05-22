Новая подстанция в Белом Яру появится этой осенью

В Белом Яру начали строить новую подстанцию. От ее работы зависит большая часть поселения: котельные, тепловые пункты, две школы, УВД, СК «Витязь», КСК, предприятие ООО «Обь-Регин», поликлиника, сам МУП «СРЭС» и 109 жилых домов. Это примерно 60% всего жилого фонда Белого Яра, рассказал в своих соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Работы на объекте уже начались. Сегодня забили первые сваи. Монтаж свайного основания займет пару недель. Четыре блока нового здания вместе со всем оборудованием купили и доставили в поселок еще в марте. Планируется, что уже осенью новый объект будет построен и введен в эксплуатацию», − поделился глава района.

МУП «Сургутские районные электрические сети» в рамках своей инвестиционной программы направили на реконструкцию объекта 48,1 млн рублей.

Подчеркнем, что старая подстанция ПС-35/6 кВ №27 была введена еще в 1975 году. Оборудование износилось, эксплуатационный ресурс распределительного устройства полностью выработали, а постройка находится в аварийном состоянии.