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​23 и 24 мая в Сургуте пройдут температурные испытания тепловых сетей

Испытания тепломагистралей на максимальную температуру теплоносителя пройдут в Сургуте

​23 и 24 мая в Сургуте пройдут температурные испытания тепловых сетей
Фото: пресс-служба СГМУП «ГТС»

Испытания тепломагистралей на максимальную температуру теплоносителя пройдут 23 и 24 мая в центральной части города Сургута и затронут микрорайоны «А», «Центральный», 3, 5, 5А, 7, 7А, 8, 8А, 9,10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А,17, 18, 19, 20, 20А, 30,31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 37, кварталы «А», 6, 7, «Хоззона», «Строитель» и «Госснаб.

В период проведения испытаний с 12:00 23 мая и до 21:00 24 мая все оперативные службы предприятия переводятся на особый режим работы. В это время в помещениях многоквартирных домов и частного сектора, общежитий, а также предприятий, предоставляющих гостиничные услуги температура воздуха возможно поднимется до некомфортно высоких значений – до 95 градусов на поверхности отопительных приборов, температура горячей воды будет достигать 75.

С целью недопущения повышения размера платы за отопление для потребителей СГМУП «ГТС будет произведена корректировка (снижение) объёма коммунального ресурса, подлежащего оплате.Перерасчёт будет производиться за время температурных испытаний по показаниям приборов учёта тепловой энергии в случае их наличия.

СГМУП «ГТС» убедительно просят управляющие компании и горожан быть предельно внимательными и осторожными в дни проведения температурных испытаний. При возникновении нештатных ситуаций просим сообщать по экстренному телефону 112, а также в оперативно-диспетчерскую службу своих управляющих компаний.

Напомним, температурные испытания являются одним из обязательных диагностических мероприятий при подготовке к отопительному сезону, и проводятся один раз в пять лет согласно действующих «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей». Приносим свои извинения за некомфортную температуру внутри помещений в период испытаний!


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Сегодня в 09:44, просмотров: 85, комментариев: 0
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