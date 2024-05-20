В Сургуте наградили лучших спортсменов по итогам 2023 года

В Сургуте состоялась торжественная церемония награждения «Спортивная элита – 2023». В большом зале городской филармонии чествовали не только лучших спортсменов, но также тренеров, судей, работников спортшкол и руководителей федераций – всего награды получили 122 лауреата в 28 номинациях.

«Мы очень гордимся вами, уважаемые спортсмены. То, что Сургут – город спорта, подтверждает множество примеров, масштаб, количество федераций и те соревнования, в которых город принимает участие, – обратилась к участникам мероприятия заместитель главы Сургута Анна Томазова. – Отдельные слова благодарности и признательности тренерам, наставникам, руководителям федераций и спортивных школ. Низкий поклон вам за то, что вы учите спортсменов, воспитанников не только достижениям в спорте. Вы учите их любить свою Родину. Всегда восхищаюсь настойчивостью, любовью родителей спортсменов и их умением пожертвовать своим графиком ради спортивной карьеры детей».

Лауреатом премии по итогам 2023 года стала мастер гиревого спорта Анастасия Кошурникова, воспитанница СШОР «Югория» имени А.А. Пилояна – она признана лучшим спортсменом Сургута второй год подряд. Аналогично лучшим тренером города во второй раз стал Михаил Шпартко, который воспитывает чемпионов в гиревом спорте в «Центре спортивной подготовки сборных команд Югры». Лучшим судьей Сургута по итогам 2023 года стал арбитр Всероссийской категории по дзюдо Владимир Горин. Победителем номинации «Лучший учитель физкультуры начального звена» стал Алексей Покрышкин из школы «Перспектива», а лучшим наставником для средних и старших классов признали Руслана Абрамова из школы №46.

Лучшей спортивной школой 2023 года была признана «альма-матер» Анастасии Кошурниковой – СШОР «Югория». Звания «Лучших партнеров в сфере физической культуры и спорта» заслужили АО «Альфа-банк» и индивидуальный предприниматель Данил Кравчук. «Для нас это значимое событие. Мы ждем спортивную элиту и трудимся весь год, чтобы заявиться на одну из номинаций», – поделился после награждения Данил.

«Сегодня у спортивной общественности праздник. В этот день мы подводим итоги 2023 года. Сургутяне достигают успехов в соревнованиях различного уровня, – рассказал начальник управления физической культуры и спорта Сургута Михаил Ющенко. – В прошлом году пять спортсменов удачно выступили на первенстве Европы и мира по тайскому боксу, в гиревом спорте также есть призеры и чемпионы Первенств и чемпионатов мира. В десятку сильнейших по итогам года вошли четыре боксера спортивной школы «Ермак».

Справка «НГ»:

Согласно статистике от управления физической культуры и спорта Сургута, в 2022 году регулярно занимались спортом 152 тысячи города, в 2023 году этот показатель составил 177 тысяч человек. В минувшем году сургутские спортсмены приняли участие более чем в 1 200 городских, областных, российских и международных соревнованиях, где завоевали 4222 медали.

При поддержке Администрации Сургута