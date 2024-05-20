Брошенную в Краснодаре маленькую сургутянку заберет бабушка

Двухлетнюю девочку из Сургута, которая мать бросила в одном из магазинов Краснодара, заберет бабушка. Об этом сообщила детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова.

«Органы опеки Сургута нашли бабушку девочки, которая согласилась взять на себя ответственность за ребенка. На данный момент решается, какие образом опека над девочкой будет оформлена: либо по заявлению матери, либо по решению органов опеки», - рассказала Людмила Низамова журналисту Ura.ru.

По ее словам, такое решение было принято в первую очередь в пользу ребенка.

Ранее сообщалось, что безработная жительница Сургута приехала в Краснодар и оставила маленькую дочь в одном из супермаркетов города, после чего направилась в Санкт-Петербург. Женщину задержали в поезде.