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​Исполнение бюджета Сургутского района за 2023 год принято единогласно

Депутаты Сургутского района приняли исполнение бюджета муниципалитета за минувший год

​Исполнение бюджета Сургутского района за 2023 год принято единогласно
Фото: admsr.ru

Решение об исполнении бюджета Сургутского района в 2023 году было принято единогласно депутатами районной думы накануне на 24-м заседании парламента. Ранее его рассмотрели на публичных слушаниях.

«В прошлом году бюджет Сургутского района традиционно был социально ориентированным, а объем инвестиций составил 3,2 млрд рублей, — поделился цифрами на собственных страницах в социальных сетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Доходы в 2023 году достигли порядка 18 млрд рублей, расходы – 17,8 млрд рублей. Профицит составил 196 млн рублей. Высокая доходность объясняется ростом поступлений НДФЛ за счет увеличения фонда оплаты труда организаций нефтегазового сектора».

Расходы связаны в первую очередь с финансированием социальной сферы — образования, культуры, спорта, здравоохранения и социальной политики: на эти цели было направлено 57 процентов всех средств — 10,1 млрд рублей. Еще около 21 процента бюджета, или 3,7 млрд рублей направили на ЖКХ. В улучшение жилищных условий жителей района вложили 2,2 млрд рублей — в том числе на эти средства приобрели 255 квартир под переселение, обеспечили выплаты выкупной стоимости и субсидий. Почти миллиард был выделен на реализацию пяти национальных проектов, среди которых «Образование» (590 млн рублей), «Жилье и городская среда» (327,8 млн), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (3,3 млн), «Демография» (0,7 млн).

По словам Андрея Трубецкого, в 2023 году бюджет исполнен на 100 процентов с профицитом в 196 млн рублей.


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Сегодня в 17:22, просмотров: 107, комментариев: 0
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