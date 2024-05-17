Сургутян попросили соблюдать установленные требования пожарной безопасности

В целях предупреждения пожаров в расселенных домах необходимо соблюдать установленные требования пожарной безопасности. Если Вам стали известны случаи умышленного поджога или лицо, допустившее поджог, необходимо сообщить об этом в полицию.

Из-за пожаров в расселенных домах управление по делам ГО и ЧС администрации города напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф на граждан от 40 000 до 50 000 руб.

За умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, предусмотрена уголовная ответственность и наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

При возникновении пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по стационарному телефону «01», с мобильного

«101» или «112».