Почти 90 тысяч человек прошли через аэропорт Сургута в майские праздники

В майские праздники аэропорт Сургута обслужил почти 90 000 пассажиров, сообщили в пресс-службе авиагавани.

«В период с 27 апреля по 12 мая Международный аэропорт Сургута обслужил 89 980 пассажиров, из них 82 831 воспользовались услугами аэропорта на внутренних направлениях и 7 149 – на международных. 15 авиакомпаний выполняли полеты по 42 маршрутам», - говорится в сообщении.

Популярность международных рейсов выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, внутренних – сохранилась на прежнем уровне. Самыми популярными городами для путешествий на майские праздники стали Москва, Уфа и Махачкала, а также Худжанд (Таджикистан), Анталья (Турция) и Ош (Киргизия).

Больше всего пассажиров перевезла авиакомпания Utair – 52 097 человек, это 58% от общего пассажиропотока за указанный период. Максимальная загруженность наблюдалась 9 и 11 мая - в эти дни аэропорт обслуживал около 6,5 тыс. человек в сутки.