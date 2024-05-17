В Сургуте высадят на 20 тысяч цветов больше, чем в прошлом году

В этом сезоне Сургут украсят 400 тысяч цветов, что на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Высаживать растения начнут 8 июня при благоприятной погоде. Период посадки займет около четырех недель, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Для озеленения Сургута используются однолетние растения, которые прекрасно себя чувствуют в наших климатических условиях. Это астры, бегонии, бархатцы, львиный зев, петуния и прочие», — говорится в публикации.

Самые крупные цветники традиционно появятся на транспортных развязках. Для оформления одной крупной локации, такой как памятник основателям Сургута, высадят около 40 тысяч цветов.

Подчеркнем, что в 2024 году на озеленение города будет потрачено 32 миллиона рублей с учетом контракта на оформление и содержание цветников из тюльпанов.

Как в Сургуте сажают и ухаживают за цветами, стригут газоны и убирают мусор — в материале СИА-ПРЕСС.