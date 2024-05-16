Завтра, 17 мая, с 18:00 в мультимедийном историческом парке «Россия − Моя история. Югра» в Сургуте пройдет «Ночь музеев». Для горожан приготовили совершенно новую экскурсию, которая будет организована лишь на один день. Это путешествие по страницам жизни советского рок-музыканта, автора песен, поэта Виктора Цоя − по расписанию в 18:30 и 19:30.

«Исторический парк уже в пятый раз становится участником всероссийской акции. В этом году посетителей ждёт аллея мастеров, настольные и ретро игры, dance battle, фотозоны, выставка картин Анны Поляковой. Концерт ансамбля русской народной песни «Пересмешки», лайфхаки и интересные истории от участников Всемирного фестиваля молодёжи (Сириус, 2024), «Вечер песен у костра» с Ростиславом Дорониным и многое другое», − рассказали в учреждении.

Помимо этого, в историческом парке ждут различные мастер-классы, а также постоянные мультимедийные выставки с бесплатным аудиогидом.