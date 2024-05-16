Улицу Университетскую перекроют в Сургуте ради съемок сериала

В Сургуте завтра, 17 мая, перекроют улицу Студенческую. Там пройдут съемки сериала. Закрытым для автомобилистов будет отрезок Студенческой от перекрестка с улицей Энергетиков до пересечения с проспектом Ленина. Время действия ограничений - с 10 до 14 часов.

Четыре автобусных маршрута - №26, 37, 61 и 115 - направят в объезд через бульвар Свободы. Автомобилистам также следует найти варианты объезда, пишет Sitv.

Сериал под названием «Достали» снимают сургутские студенты. По их задумке, проект должен вдохновить молодежь на достижение поставленных целей.