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​В Сургуте перекроют улицу ради съемок студентов

Улицу Университетскую перекроют в Сургуте ради съемок сериала

​В Сургуте перекроют улицу ради съемок студентов
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте завтра, 17 мая, перекроют улицу Студенческую. Там пройдут съемки сериала. Закрытым для автомобилистов будет отрезок Студенческой от перекрестка с улицей Энергетиков до пересечения с проспектом Ленина. Время действия ограничений - с 10 до 14 часов.

Четыре автобусных маршрута - №26, 37, 61 и 115 - направят в объезд через бульвар Свободы. Автомобилистам также следует найти варианты объезда, пишет Sitv.

Сериал под названием «Достали» снимают сургутские студенты. По их задумке, проект должен вдохновить молодежь на достижение поставленных целей.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 325, комментариев: 0
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