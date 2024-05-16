Четыре года югорчанка пила таблетки из-за опухоли в голове

Врачи Сургутской окружной и Сургутской травматологической клинических больниц спасли местную жительницу с кистой в лобной пазухе. 34-летняя женщина четыре года страдала от головной боли, потери сознания и заложенности носа. При этом она получала медикаментозное лечение, которое ей не помогало, сообщили в пресс-службе СОКБ.

Женщина прошла дообследование: компьютерная томография головного мозга показала объемное образование лобной пазухи слева с воспалительными изменениями. Наконец, пациентку направили на оперативное лечение − остеопластическую фронтотомию с ревизией лобной пазухи.

«Сложность заключается в том, что у пациентки имеются изменения со стороны лобной пазухи в виде отсутствия задней стенки, т.е. дефект мозговой стенки. Не исключено наличие спаянного образования с твердой мозговой оболочкой», − рассказывает заведующий оторинолорингологическим отделением СОКБ, оперирующий хирург Василий Москалев.

Поэтому на операцию пригласили коллегу из Сургутской клинической травматологической больницы. «И сложность заключается в том, что, когда будем удаляться это образование сохраняются высокие риски повреждения твердой мозговой оболочки с возникновением ликвореи. Поэтому я здесь», − объяснил врач-нейрохирург СКТБ Шумов Вадим Юрьевич.

Операция длилась 50 минут, прошла штатно без возникновения интраоперационных осложнений в виде ликвореи. Женщина выписана на седьмые сутки.