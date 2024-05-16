В Сургуте в районе Черной речки затопило дачи

Под Сургутом река Черная после вскрытия льда вышла из берегов и затопила несколько дачных участков в СНТ «Газовик». Местные жители пожаловались в соцсетях, что им приходится идти к своим домам по колено в воде. На место ЧС выехала оперативная группа.

«Из-за подъема воды в реке Черной подтопило несколько участков. В целях стабилизации паводковой ситуации Сургутской ГРЭС-2 максимально увеличен водосброс из водохранилища станции. Также принимаются меры по очистке русла реки от скопления льда и поваленных деревьев», – сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Сегодня, 16 мая, уровень воды на подтопленной территории снизился на 9 сантиметров, добавили в мэрии. Там заверили, что паводковая обстановка находится на контроле,

На подтопление дачных участков также пожаловались жители Нефтеюганского района. «В Нефтеюганском районе затопило дачные участки. Администрация Нефтеюганского района, от вас будет какая-то помощь?», - написал один из пострадавших в паблике «Наш Юганск» в ВК. Он также опубликовал видеозапись, на которой видно, что участки и часть дороги оказались в воде.