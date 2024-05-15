Мэрия Сургута опровергла сообщения об отмене концерта «Любэ» на день города

В администрации Сургута опровергли информацию об отмене концерта группы «Любэ», приуроченного ко Дню города. Сообщения об этом ранее появились в региональных СМИ. Отмена концерта объяснялась ограничениями на проведение массовых мероприятий.

«Информация об отмене концерта группы «Любэ» не соответствует действительности. Площадка и формат концерта обсуждаются. Мероприятия с участием приглашенных артистов, а также иные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, 430-летию города, администрация города отменять не планирует», - сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно решению антитеррористической комиссии округа, на праздничных мероприятиях на открытых площадках может быть не более 50 человек, напомнили в администрации. Сейчас власти Сургута рассматривают вопрос о форматах проведения мероприятий в городе.