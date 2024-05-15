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​В Сургуте обсуждают изменения в Устав города

В Думе Сургута утвердят изменения в Устав города

​В Сургуте обсуждают изменения в Устав города
Фото: Дума Сургута

Депутаты Сургута обсудили изменения в Устав города. Народные избранники проголосовали за предложения, направленные на установление полномочий администрации и Думы по разработке и утверждению единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа. Об этом стало известно вчера, 14 мая, на заседании постоянного комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

«7 мая 2024 года в постоянный комитет думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку по проекту решения думы города от департамента архитектуры и градостроительства администрации города поступило шесть предложений. Также мною предложено в тексте решения отразить актуальную редакцию Устава города. Таким образом, поступило семь предложений», − пояснил председатель комитета Михаил Бехтин.

Отметим, что одна из причин изменений в Устав − приведение основного документа города в соответствие действующему законодательству по результатам правового мониторинга. Помимо этого, ранее в Югре приняли решение о подготовке единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования в ряде муниципалитетов, включая Сургут.

«Публичные слушания по этому вопросу комитет провел в понедельник, 13 мая, в которых приняли участие 14 человек. Результаты размещены на сайте думы Сургута», − говорится в публикации Думы.

На очередном заседании, которое пройдет уже завтра, 16 мая, депутаты окончательно утвердят внесенные предложения по изменениям в Устав города.

Напоминаем, в четверг народные избранники также определят новую дату выборов мэра.


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Сегодня в 13:59, просмотров: 304, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:28
Между тем в массы идут вбросы об отмене празднования юбилея 430-летия города и проведение его в формате, исключающем массовые мероприятия. Уже отмене концерт группы Николая Расторгуева «Любэ». Объясняют это необходимостью соблюдения мер безопасности. Выглядит это не очень убедительно. Вчера в Калиниграде состоялся финальный матч Кубка России по футболу между ФК «Балтика»(Калининград) и ФК «Спартак» (Москва), где на трибунах «Ростех-Арены» присутствовало 40 тысяч зрителей. Могут же люди обеспечить безопасность, в сотне км от ракет НАТО в Польше. Все зрелищные спортивные мероприятия и концерты в РФ идут тоже в обычном режиме. Только в Сургут власти «отмазываются» от проведения массовых праздничных мероприятий под «соусом безопасности».
Даже в освобождённом и разрушенном Сталинграде 2 мая 1943 года состоялся так называемый «Матч на руинах», когда в городе был организован футбольный матч между футбольными командами «Динамо» (Сталинград) и «Спартак»(Москва). И в небе ещё было превосходство гитлеровского авиации. В осажденном Ленинграде все 900 дней работали театры и Ленинградская филармония. Так что бойцы с передового рубежа могли попасть в театр или в филармонию, находящихся под непрерывными бомбежками врага.
Отмена массовых праздничных мероприятий 9 мая в Сургуте говорит лишь об одном: о неспособности органов общественного порядка УМВД Сургута провести безопасные праздничные мероприятия. Но это проблема УМВД.
И это не повод для отмены массового празднования 9 мая и тем более предстоящего Юбилея 430-летия города.
То что округ оставил город без Главы также не является поводом для того, чтобы все надо отменить. Это недоработка команды Губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой. Но причём здесь простые обыватели, которых стараются перевести в режим онлайн и в цифровой формат. Это не правильно. Против такой «оцифровки» населения резко выступил спикер ГД Вячеслав Володин, потребовав от кандидата в Министры Просвещения господина Кравцова прекратить «оцифровку» школьников, учителей и родителей. Он потребовал проводить занятия с учениками и встречи с родителями в очном формате, продолжая традиции Советского школьного образования.
То что творят сегодня чиновники Сургута с праздничными мероприятиями в городе это трудно объяснить только вопросами безопасности. Похоже им проще запретить массовые мероприятия в городе, которые надо им ещё готовить и проводить, а проще запустить в небо «самолетики» Ивана Барсова и выдать это обывателям, как большое достижение экс-Главы города Андрея Филатова. Смотрите, а мы «Бессметный полк» провели в небе. Даже на праздничный салют в честь 79-годовщины Победы чиновников не сподвигла совесть чиновников и их долг перед 2 тысячами сургутян не вернувшимися с фронта. Стыдно, господа! Просто испытываю «испанский стыд» за такой формат 9 мая. Причем здесь соображений безопасности? Скорее тут мы не безопасность приобрели, а совесть потеряли..

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