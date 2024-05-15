В Сургутском районе «УАЗ» столкнулся с «КамАЗом»

Накануне, 14 мая, в Сургутском районе произошла авария из-за несоблюдения дистанции: «УАЗ» врезался в «КамАЗ». При ДТП пострадали два человека, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 15:50 на 81 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Сургутском районе, 50-летний водитель «УАЗ», по предварительным данным, не выдержал необходимую дистанцию до впереди остановившегося «Камаз» и допустил с ним столкновение. В результате происшествия два пассажира транспортного средства «УАЗ» получили травмы», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы.