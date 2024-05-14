Прокуратура обнаружила незаконные свалки снега в Сургуте

Природоохранная прокуратура обнаружила незаконные свалки снега на территории Сургута. Проверка прошла после обращения жителей города, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Работниками прокуратуры организованы осмотры участков, в ходе которых зафиксированы факты самовольного складирования загрязненных снежных масс в необорудованных для этих целей местах, что создает угрозу экологической безопасности. Проверка показала, что накопление снежных масс осуществлялось на протяжении длительного периода времени», - отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что администрация Сургута не принимала мер для борьбы с незаконными свалками и не проводила качественный земельный контроль.

Природоохранный прокурор внес главе Сургута представление. Сейчас оно рассматривается.