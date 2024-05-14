Экс-директора СПОПАТ приговорили к 9 годам колонии за взяточничество

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему директору АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (СПОПАТ) Алексею Попову. Его признали виновным в получении взятки в значительном и крупном размере, с вымогательством, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, в 2017 году Попов получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 400 тысяч рублей за особое отношение при заключении контрактов на поставку топлива. Еще одна компания в 2019 году заплатила за лояльное отношение директора СПОПАТ 970 тысяч рублей.

«При этом в случае отказа в передаче ему денежных средств подсудимый высказывал угрозы создать препятствия для добросовестного исполнении коммерческой организацией обязательств по заключенным договорам», - отметили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил Алексея Попова к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Попов возглавлял СПОПАТ с 2009-го по 2021 год. В 2021-м его задержали в Белгороде, куда он переехал после того, как покинул пост в компании.