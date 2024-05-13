На территории дачных кооперативов в пригороде Сургута прокачали мобильную связь. В результате строительства новой телеком-инфраструктуры средняя скорость скачивания и передачи данных у любителей загородного отдыха выросла на 30 процентов, сообщили в пресс-службе МТС.

Накануне дачного сезона МТС расширила покрытие сети LTE и увеличила скорости мобильного интернета в садоводческих товариществах «Дорожник», «Энергетик»-4» в районе аэропорта, «Речник» в стороне Нижневартовского тракта, а также на территории дачного сообщества «Калинка» у автодороги на Лянтор. Здесь располагаются не только летние дачи сургутян, но и частные дома, в которых северяне живут круглогодично. Теперь ценители отдыха на природе могут с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами, за пару кликов смогут узнавать прогноз погоды, делиться фотографиями посадок и первого урожая через мессенджеры даже в периоды повышенной нагрузки на сеть. Можно в высоком разрешении смотреть на смартфоне ролики про садоводство, ландшафтный дизайн, а также заказывать такси и все необходимое для загородной жизни через интернет.

«Мы продолжаем расширять сеть 4G на территории дачных массивов региона. В этом году особое внимание уделили Сургутскому району, где спрос на мобильный интернет остается стабильно высоким. В преддверии нового дачного сезона мы заранее позаботились об улучшении качества сети - точечно закрыли редкие «слепые» зоны, чтобы горожане смогли комфортно отдыхать, иметь доступ к интернет-сервисам, которыми они привыкли пользоваться дома. Сегодня мобильный интернет доступен в большинстве популярных дачных сообществах сургутян. И дальше с развитием СНТ и новых коттеджных поселков зона покрытия будет активно расширяться», − рассказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.