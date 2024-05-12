Нарушителей пожарной безопасности в Сургутском районе ищут с помощью беспилотников

Технологии — на службе безопасности: в Сургутском районе к борьбе с нарушителями противопожарного режима привлекли беспилотники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рейды по пожарной безопасности шли в дачных кооперативах с конца апреля и завершаются сегодня. Мониторить их как раз помогают дроны: для этих целей в районном управлении ГО и ЧС приобрели два квадрокоптера.

«Нет необходимости заглядывать через забор, наблюдать, что делается во дворах, когда мы можем поднять квадрокоптер и уже по факту определить действительно есть нарушение или нет, — говорит начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина. — Зачастую бывает, если все-таки гражданин нарушает, он потом начинает отказываться. А благодаря вот такому устройству мы можем зафиксировать данный факт и уже напрямую показать нарушение и приобщить его к административному правонарушению».

Беспокойство сотрудников управления ГО и ЧС можно понять: с начала года в Сургутском районе произошло 56 пожаров — пусть это и меньше аналогичного прошлогоднего показателя, но поводов расслабиться не дает. На сей раз ни сами специалисты, ни дроны никаких нарушений противопожарного режима не выявили — все ограничилось лишь профилактическими беседами.