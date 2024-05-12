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​Дрон тебя найдет: как в Сургутском районе борются с поджигателями

Нарушителей пожарной безопасности в Сургутском районе ищут с помощью беспилотников

​Дрон тебя найдет: как в Сургутском районе борются с поджигателями
Фото: admsr.ru

Технологии — на службе безопасности: в Сургутском районе к борьбе с нарушителями противопожарного режима привлекли беспилотники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рейды по пожарной безопасности шли в дачных кооперативах с конца апреля и завершаются сегодня. Мониторить их как раз помогают дроны: для этих целей в районном управлении ГО и ЧС приобрели два квадрокоптера.

«Нет необходимости заглядывать через забор, наблюдать, что делается во дворах, когда мы можем поднять квадрокоптер и уже по факту определить действительно есть нарушение или нет, — говорит начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина. — Зачастую бывает, если все-таки гражданин нарушает, он потом начинает отказываться. А благодаря вот такому устройству мы можем зафиксировать данный факт и уже напрямую показать нарушение и приобщить его к административному правонарушению».

Беспокойство сотрудников управления ГО и ЧС можно понять: с начала года в Сургутском районе произошло 56 пожаров — пусть это и меньше аналогичного прошлогоднего показателя, но поводов расслабиться не дает. На сей раз ни сами специалисты, ни дроны никаких нарушений противопожарного режима не выявили — все ограничилось лишь профилактическими беседами.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 271, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:56
А что мешает районному МЧС имеет не два дрона, а 20 или 200 дронов для мониторинга лесных пожаров и применения их для тушения пожаров порошковыми огнетушителями на больших расстояниях, к примеру в районе Каюково на юге или севере вплоть до границ с Ямалом. Вопрос в цене. Самый дорогой навороченный дрон стоит от 120 тыс долларов ( 12 млн руб) и до 35 тыс долларов (3, 5 млн руб). Более простые профессиональные противопожарные дроны от 0,3-1, 2 млн рублей. Таким образом для районного МЧС приобрести 200 дронов на сумму 60-240 млн рублей не составляет труда для богатого районного бюджета. А иметь два профессиональных дрона и считать это большим достижением районного МЧС? Ну не смешите мои «противопожарные тапки». Кроме того на фоне летающих в центральных районах боевых дронов с радиусом до 1000 км, иметь противопожарные дроны для мониторинга и тушения локальных очагов возгорания в лесных массивах сам Бог велел. Если мы не может найти 10 млр рублей на покупку самолета-амфибии Бе -200 или его винтового китайского аналога для тушения гигантских лесных пожаров, то надо иметь хотя бы «москитный флот» противопожарных дронов, для ликвидации возгорания в зародыше. Этим надо заниматься сегодня, а не подсматривать через заборы за дачниками в период летнего сезона. Эту функцию могут выполнить и соседи по даче. А все остальное, включая дроны с тепловизорами для поиска поджигателей или нарушителей противопожарного режима в лесах района, который объявил Глава района господин Трубецкой это прямая обязанность районного МЧС, а не соседей по даче и не случайных прохожих.

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