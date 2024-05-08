Сургутяне поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В Сургуте в преддверии праздника Победы прошли торжественные парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны. Мероприятие стало доброй традицией, которую город соблюдает более пяти лет. В этом году участники парада подготовили музыкальную программу, включающую исполнение известных военных песен.

«Всего в Сургуте проживает 203 человека, чья биография, личная судьба так или иначе связана с Великой Отечественной войной. Это ветераны, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и непосредственные участники боевых действий», – отметил директор департамента культуры и молодежной политики Сургута Антон Акулов.

Особые парады были организованы у домов трех участников боевых действий: Ханы Дворкиной, Николая Маевского и Виталия Шолободы. В мероприятиях приняли участие представители местной администрации, военного комиссариата, школ и творческих коллективов.

Первый парад состоялся у дома ветерана Ханы Мордуховны Дворкиной. С сентября 1941 года по февраль 1942 года она участвовала в обороне Ленинграда, затем была эвакуирована в Новосибирск, где трудилась в тылу. В Сургуте живет с 1989 года.

Еще один парад состоялся у дома Николая Николаевича Маевского, который еще в подростковом возрасте воевал в составе партизанского отряда. Третье мероприятие прошло под окнами Виталия Андреевича Шолободы. В годы Великой Отечественной войны он жил на оккупированной территории в Сумской области. Пока отец воевал, он помогал матери держать хозяйство. Переехав в Сургут, трудился электриком на ГРЭС-1, а затем — водителем в Сургутнефтегазе.

«Сегодня Сургут поздравляет наших ветеранов, людей великого поколения, достойных подражания. Они все для нас служат примером того, как нужно отстаивать Отечество. Они столько лет вселяют нам уверенность, оптимизм в будущее. И я надеюсь, что еще не одно 9 мая Сургут соберется возле окон наших ветеранов», – подчеркнул военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин.