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Сургутская мэрия позвала на встречу работников «Центра» — никто не пришел

Встреча администрации с сотрудниками транспортного предприятия «Центр» не состоялась

Сургутская мэрия позвала на встречу работников «Центра» — никто не пришел
Фото: admsurgut.ru

Сотрудники ООО «Центр», которые ранее заявляли об отсутствии диалога с администрацией Сургута и АО «СПОПАТ», не пришли на встречу с чиновниками и руководством предприятия. Напомним, речь идет о транспортной компании, у которой закончился контракт на обслуживание маршрутов 13, 45 и 47.

Одна из целей встречи, организованной в администрации города, — рассмотреть варианты трудоустройства сотрудников «Центра»: по словам чиновников, пути выхода из создавшейся ситуации есть. «Мы, со стороны администрации, не хотим допустить, чтобы люди остались без работы, и на этой встрече хотели разъяснить все вопросы и предложить работу», — комментирует заместитель главы Сургута Сергей Агафонов. Предложить работу, кстати, оказалось готово не только АО «СПОПАТ», подчеркивает он: «Я провел переговоры с городскими перевозчиками — не только СПОПАТ, но и иные перевозчики, которые работают в нашем городе, готовы взять этих водителей на работу, причем условия более чем конкурентные».

Подробнее об условиях рассказывает руководитель СПОПАТА Александр Попов: он напоминает, что с мая зарплаты водителей предприятия серьезно поднялись. «Водитель первого класса за норму часов на руки будет получать 110 тысяч рублей, водитель второго класса — 106 тысяч рублей и водитель, который не имеет классности, будет получать 104 тысячи рублей», — подсчитывает он, подчеркивая, что это данные по оплате за выработку нормы часов: переработка принесет добавку к этим деньгам.

Напомним, что срок действия контракта ООО «Центр», чьи автобусы обслуживали три популярных городских маршрута, подошел к концу 30 апреля — продлевать его АО «СПОПАТ» не стало. Причиной назвали разногласия двух сторон договора в оценке тарифа за километр. «Центр» предлагает 236 рублей, СПОПАТ максимально возможной называет сумму 220 рублей. При этом руководство СПОПАТА подчеркивает, что субподрядчик не обосновал собственный финансовый запрос, предоставив только информацию о себестоимости своих услуг, из которой следует, что порядка шести миллионов рублей она ежемесячно направляет акционерам как арендные платежи. Эти данные АО «СПОПАТ» потребует проверить — руководство предприятия уже направило заявление в прокуратуру.

Городской перевозчик с 1 мая взял обслуживание маршрутов 13, 45 и 47 на себя, попутно администрация делает попытки выстроить диалог с руководством и коллективом компании-субподрядчика — пока безуспешные. 13, 45 и 47. «Мы, конечно, расстроены, что коллектив не пришел на встречу, но будем предпринимать и следующие попытки пообщаться, если водители и иные работники центра пойдут на этот контакт», — заключает Сергей Агафонов. Следующая встреча будет организована уже на предстоящей неделе: соответствующее письмо от администрации направят в адрес ООО «Центр» в ближайшее время.


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Сегодня в 14:16, просмотров: 351, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:00
Огласите весь список Акционеров (учредителей) ООО «Центр», которые получают арендную плату 6 млн рублей за шведские автобусы «Скания», пожалуйста! Дело в том, что город Нижневартовск сдает свои новые автобусы в аренду «Домтрансавто» по 12 тыс рублей в месяц. В ООО «Центр» за 36 автобусов, по другим данным 50 автобусов платит аренду 6 млн рублей, что получается что аренда одного шведского автобуса обходится в 120 тыс руб/ месяц. Это на порядок больше арендной платы муниципального имущества в виде автобуса на газомоторном топливе большого класса в Нижневартовске. При этом бюджет города должен доплачивать убытки ООО «ЦЕНТР» при такой такой аренде и такой себестоимости 1 км пробега автобуса на городских маршрутах. По некоторым данным СПОПАТ за 2023 год увеличил доходы свыше 1 млр рублей, пробег автобусов увеличился на 30%, и себестоимость тоже достигла 1 мор рублей. При этом доходы от увеличил пробега выросли лишь на 15%, ввиду неполной заполняемости автобусов на новых маршрутах. Что уже сегодня можно говорит о нарастании убытков предприятия по году. Поэтому взятие трёх маршрутов у ООО «ЦЕНТР» должно обеспечить снижение убытков СПОПАТ за счёт высокой рентабельности маршрутов 47,45. Другой путь снижения убытков это увеличение объема перевозок. Но для этого надо привлечь и приучить граждан к пользованию городским общественным транспортом. Но без ограничения свободы личных авто в городе, к примеру введением, платных парковок выполнить эту задачу сложно, практически невозможно.

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