В Сургуте во второй раз отложили избрание мэра

В Сургуте во второй раз отложили избрание главы города. Утвердить дату проведения конкурса по отбору кандидатов на пост мэра должны были сегодня, 8 мая, на внеочередном заседании гордумы. Однако накануне администрация Сургута отозвала требование о проведении заседания. Причины отзыва не называются, как и новая дата проведения мероприятия.

«Администрация города отозвала требование о проведении десятого внеочередного заседания думы. Поэтому у нас все переносится. Не знаем по какой причине. О новой дате пока неизвестно», — сообщили «Вестнику Сургутского района» в гордуме.

Дату проведения конкурса пытались назначить уже дважды. Ожидалось, что сегодня депутаты утвердят проект решения, по которому выборы нового главы назначались на 3 июня.

Андрей Филатов покинул пост мэра Сургута досрочно. Его отставку депутаты утвердили 25 апреля.