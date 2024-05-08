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В Сургуте прошла акция памяти «Полуденный выстрел»

За неделю перед 9 мая в Сургуте прозвучали восемь «Полуденных выстрелов»

В Сургуте прошла акция памяти «Полуденный выстрел»
Фото администрации Сургута

В Сургуте с 1 по 8 мая на набережной реки Обь, в районе Речпорта, ровно в 12:00 звучали выстрелы из противотанковой пушки «ЗИС-3». Акция «Полуденный выстрел» была посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «Первый выстрел 1 мая произвели учащиеся лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И., победители XIX Всероссийского кадетского Сбора воспитанников кадетских корпусов, школ, классов из регионов Российской Федерации Артем Аксенов и Асатур Варданян», – рассказали в городской администрации. На каждый из выстрелов акции собирались десятки жителей Сургута.

Само орудие ЗИС-3, из которого производился «Полуденный выстрел», имеет историю. Конкретно эта пушка прошла войну – на ее щите даже остались отметины. Затем агрегат отправили в музей, и вот его решили использовать в качестве «участника» акции в память о Великой Победе.

«Для проведения выстрела достаточно трех человек, а так расчет – 4-5 человек. Наводчик с этой и той стороны, с другой стороны наводчик – замковый, и, естественно, тот, кто извлекает гильзу. Командир расчета и ящичный. Ящичный подает снаряд, заряжает, наводчик наводит, и далее выстрел», – рассказал участник клуба исторической реконструкции «Арсенал» Максим Штанов.

Местом залпа выбрали Речпорт Сургута, так как именно отсюда во времена войны югорчане уходили на фронт. Из Сургута и Сургутского района Речпорт проводил на войну 2 615 местных жителей.

При поддержке Администрации Сургута


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08 мая в 12:48, просмотров: 601, комментариев: 0
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