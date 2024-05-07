В сургутских школах и детсадах прошли мероприятия международной экологической акции

В Ханты-Мансийском автономном округе началась 21-я Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», которая в этом году акцентируется на сохранении водных ресурсов. Акция продлится до 22 ноября под лозунгом «Сохраним планету вместе!»

В Сургуте мероприятие охватило 36 школ, 39 дошкольных и 4 учреждения дополнительного образования. Центральной точкой сборки стал Сургутский естественно-научный лицей, где состоялось торжественное открытие акции. На церемонии присутствовали ученики, учителя и представители городской администрации. В рамках этого события в лицее стартовал проект «Экоотражение», направленный на активное включение молодежи в экологическую деятельность, поддержку детских экологических инициатив и повышение экологической осведомленности среди школьников.

Проект «Экоотражение» в 2024 году привлек команды из шести образовательных учреждений города, включая Сургутский естественно-научный лицей, лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. и другие.

«Из нововведений этого года – Международный водный форум и научная экспедиция «Иртыш индустриальный» от Ханты-Мансийска до поселка Кёктокай (Китай). Впервые в мероприятиях акции примут участие представители АНО «Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики», – рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. – Ключевым событием акции станет XXVIII Международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». В этом году его партнер – Индия. Журналисты из дружественной страны проведут творческие встречи с участниками телефестиваля, обсудят вопросы создания документальных по природоохранной повестке фильмов».

В рамках акции в Сургуте запланированы около 30 городских мероприятий, включая субботники, экологические акции, посадку деревьев и раздельный сбор отходов. Эти мероприятия предоставляют возможность каждому жителю внести свой вклад в сохранение местной экосистемы.

При поддержке Администрации Сургута