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​Около пяти тысяч девятиклассников готовятся к экзаменам в Сургуте

Аттестация девятиклассников в Сургуте начнется 21 мая

​Около пяти тысяч девятиклассников готовятся к экзаменам в Сургуте
Фото администрации Сургута

С 21 мая по 2 июля в Сургуте пройдет государственная итоговая аттестация для девятиклассников. К сдаче экзаменов готовятся около пяти тысяч юных жителей города. Для них подготовлены 18 пунктов аттестации, где созданы все технические и пространственные условия для проверки знаний. Как это устроено – продемонстрировали на примере гимназии №2, на площадке которой девятиклассники будут подтверждать полученные знания.

«Все аудитории обеспечены всеми необходимыми техническими средствами. Особенность проведения экзамена в этом году заключается в том, что тиражирование контрольно-измерительных материалов производится в аудиториях, – объяснила директор гимназии №2 Ирина Лемешева. – Ранее все материалы распечатывались в штабе, пакетировались в конверты и разносились по аудиториям. Функциональная обязанность нашего учреждения в день проведения экзамена в обязательном порядке провести инструктаж по технике безопасности со всеми участниками и обеспечить качественную работу технических средств».

Первое экзаменационное испытание – английский язык, аттестация по которому разделена на два этапа – 21 мая запланирована письменная часть, а на следующий день – устная. Письменный экзамен включает 35 заданий и длится два часа, а для детей с ограниченными возможностями предусмотрены дополнительные полтора часа. Каждая аудитория для сдачи иностранного языка оснащена системой качественного воспроизведения звука для заданий по аудированию. Устный экзамен предполагает три задания по 15 минут (для детей с ОВЗ – по 45 минут) и проводится в специально оборудованных аудиториях с использованием компьютеров и необходимого программного обеспечения.

«В аудиториях предусмотрены резервные станции и гарнитура. За каждой аудиторией закреплен технический специалист, который своевременно помогает устранить техническую неполадку, – рассказала руководитель пункта проведения экзаменов Евгения Савельева. – Перед выполнением экзаменационной работы учащийся проводит тестовую аудиозапись и проверяет исправность гарнитуры. Это помогает избежать технических проблем в период выполнения работы. Регламенты разработаны подробно и качественно, что позволяет нам выстраивать каждый шаг, начиная от входа детей в пункт проведения экзамена и заканчивая их выходом».

Для контроля за порядком и безопасностью в каждом пункте установлена система видеонаблюдения, позволяющая отслеживать процесс в реальном времени.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 12:44, просмотров: 180, комментариев: 0
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