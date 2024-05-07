Сургутские врачи спасли жизнь горожанке с большим количеством ожогов тела

В ожоговый центр БУ «Сургутская городская клиническая больница» поступила 53-летняя женщина, получившая ожоги 45% тела из-за возгорания частного дома. Бригада врачей доставила пациентку в крайне тяжелом состоянии, без сознания. Пострадавшую сразу госпитализировали в реанимацию, сообщает Депздрав Югры.

«Пациентку привезли в состоянии тяжелого ожогового шока, с тяжелой термоингаляционной травмой, большой площадью ожогов — сразу определили 45% поражения тела, из них глубоких около 20%. Это подразумевало крайне неблагоприятный исход», — рассказал заведующий ожоговым центром Вадим Айкин.

На этапе реанимации ожоговые хирурги провели мероприятия по реабилитации — удаляли нежизнеспособные клетки, делали перевязки, очищали и подготавливали раны. Однако три недели пациентка не приходила в сознание. Только через месяц нахождения в реанимации, когда состояние женщины полностью стабилизировалось, ее перевели в палату интенсивной терапии ожогового корпуса. Дальнейшее лечение пациентка продолжала в ожоговом отделении.

«Проводилось этапное закрытие ран. Около 20% кожи было заменено своими же тканями с применением методик, максимально щадящих для пациента. В лечении мы также использовали ультразвуковую очистку ран, которая сегодня является одним из самых бережных и эффективных способов очистки раны и подготовки ее к закрытию», — объяснил Вадим Айкин.

Спустя 85 дней стационарного лечения пациентку выписали на амбулаторное лечение. На восстановление уйдет длительное время. В дальнейшем женщина вернется к привычному образу жизни, но под пристальным наблюдением врачей ожогового центра.