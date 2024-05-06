Свыше 32 тысяч сургутских школьников побывали на «Едином уроке добра»

В сургутских школах прошел «Единый урок добра». Участниками мероприятия стали более 32 тысяч учащихся из 37 образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Главная цель «Единого урока добра» – патриотическое просвещение и воспитание ответственного и гуманного отношения к животным. Встречи проходят в различных форматах – это беседы и дискуссии, кино- и видеопоказы, творческие конкурсы и викторины», - рассказали в пресс-службе.

Помимо «Единого урока добра», в школах и детсадах Сургута в течение года проходят мероприятия, направленные на формирование у детей ответственного и гуманного отношения к животным. Среди них – конкурсы рисунков, организация выставок, участие в совместных проектах с зооволонтерами.