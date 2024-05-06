СК начал проверку из-за нападения собаки на ребенка в Сургуте

В Сургуте следователи проводят процессуальную проверку после нападения собаки на ребенка. Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что животное набросилось на мальчика в подъезде одного из домов города. В результате ребенок получил травм.

«По предварительным данным, собака принадлежит знакомому несовершеннолетнего, к которому ребенок пришел в гости. Когда дверь квартиры открылась собака выбежала в подъезд и напала на ребенка, причинив ему телесные повреждения», - сказано в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.