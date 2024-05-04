Семьи Сургутского района приняли участия в соревнованиях по управлению дронами

Семь команд собрались в Лянторской школе № 6 на открытые семейные соревнования по управлению дронами. Состязания приурочены к Году семьи. Главное условия соревнований — выполнить визуальный полет пор трассе, включающий взлет, прохождение препятствия и посадку.

Как передает пресс-служба администрации Сургутского района, первое место разделили команды из МАУДО «ЦДТ» Лянтора и Федоровской школы №5, серебро взяли несколько команд — Белоярской школы №1, «ЦДТ» Федоровского и Лянторской школы №6, третьими стали команды Лянтора — школ №7 и №4.

Кстати, управлять дронами можно научиться: «Если ребята хотят связать свою будущую профессию с беспилотными летательными аппаратами, то всегда можно обратиться в МАУДО «ЦДТ» (Лянтор, Федоровский, Белый Яр) по телефону приемной: 8 (3462) 74-56-01», — отметила консультант отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования администрации Сургутского района Надежда Михайлова.