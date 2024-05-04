Дума Сургута приняла делегацию юных сургутских активистов

Сургутские активисты городского Школьного актива и Движения Первых отправились в Думу — познакомились с депутатами и сотрудниками Молодежной палаты.

«Ребятам рассказали о депутатской деятельности, возможностях для молодежи, и реализации проектов в рамках грантов. В ходе беседы школьники задали вопросы о развитии городской среды, строительстве спортивных объектов и молодежных центров», — отмечают организаторы встречи.

Сейчас, по словам народных избранников, особое значение имеет волонтерская деятельность — молодые политики посоветовали своим более юным визави быть активными, выдвигать новые идеи — вероятно, кто-то из сегодняшних гостей городского парламента спустя некоторое время вернется в него уже действующим членом.