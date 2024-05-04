Сургутян приглашают на день открытых дверей ведущих онлайн-университетов семейной психологии

Ведущие онлайн-университеты семейной психологии ждут посетителей: до 29 июня идут дни открытых дверей, передает пресс-служба администрации Сургута.

«Одним из факторов крепкой и счастливой семьи в современных условиях являются психологическая гармония взаимоотношений супругов, теплые и доверительные отношения в семье, взаимопонимание между родителями и детьми, отсутствие частых конфликтов и умение совместными усилиями справляться с кризисными ситуациями и трудностями в семье», — отмечают организаторы мероприятия, организованного в рамках Года семьи и ориентированного на взрослую аудиторию, которой небезразличны вопросы психологического благополучия в семье.

Обучение проходит на научно-образовательном ресурсе «Наукоград Россия РФ».