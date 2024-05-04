Мероприятия акции «Спасти и сохранить» пройдут по всей Югре

Мероприятия XXI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» пройдут по всей Югре, включая Сургут. Акция, посвященная в 2024 году теме сохранения водных ресурсов, будет идти почти до конца года — она продлится до 22 ноября под девизом «Сохраним планету вместе!».

В Сургуте к ней присоединились 79 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации города: торжественное открытие состоялось в Сургутском естественно-научном лицее, где в честь этого события начал работу проект «Экоотражение». Его идея — вовлечение детей и молодежи в деятельность по охране окружающей среды и природных ресурсов, выдвижение и поддержка инициатив, направленных на решение экологических проблем.

Всего же в течение года в городе пройдет порядка 30 мероприятий.