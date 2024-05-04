В конце мая стартует экзаменационная пора

В 2024 году школы Сургутского района выпустят 554 одиннадцатиклассников. Экзамены пройдут также у 1600 учеников девятых классов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Школы активно готовятся к экзаменационному периоду: «Ведется подготовка самих педагогических работников, тех учителей, которые ведут предметы. Они проходят курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах, — говорит заместитель директора департамента образования администрации Сургутского района Елена Суровцова. — Выпускники посещают консультации, индивидуальные занятия. Работают на платформах, площадках, которые рекомендованы Министерством Просвещения. Самое важное, чтобы все выпускники готовились к экзаменам по предметам, которые выбрали».

Напомним, что для всех выпускников обязательными предметами остаются русский язык и математика. В этом году максимальное количество участников будет на экзамене по обществознанию: этот предмет требуется при поступлении во многие вузы.

Одиннадцатиклассники в этом году получили второй шанс: если кто-то не сдаст один из экзаменов, ждать год до пересдачи не потребуется. Напомним, ранее с предложением разрешить пересдачу одного ЕГЭ до окончания приемной кампании в вузах выступил президент РФ Владимир Путин. Дни пересдачи, кстати, уже определены: это будет 4 и 5 июля. «После того, как ученик пересдаст 4 или 5 июля этот предмет, предыдущий результат не будет действителен», — заверяет Елена Суровцова.