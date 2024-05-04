16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,6918   EUR  98,5602  

Новости

Больше новостей
Надо ли запрещать продажу алкоголя после 19 часов?
Комментировать
0
Вы пойдете на субботник?
Комментировать
0
Больше опросов

​Пасха будет безопасной

Сургут готовится к Пасхе: предприняты меры безопасности

​Пасха будет безопасной
Фото: admsurgut.ru

О мерах безопасности, предпринятых в преддверии Пасхи, рассказали накануне представители администрации Сургута и Сургутского благочиния. Для того, чтобы праздник удался, привлекли Росгвардию и городское УМВД. Сотрудники проверили территорию и внутренние помещения храмов, пути эвакуации, работу систем видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, средств тревожной сигнализации, а также освещение: напомним, некоторые праздничные мероприятия будут идти традиционно ночью.

«Проведено комиссионное совместное обследование храмов на предмет антитеррористической защищенности объектов, оснащенности их техническими средствами охраны. Мероприятия были проработаны во взаимодействии с епархией, в том числе проведены дополнительные инструктажи работников храмов, которые принимают участие в обеспечении порядка», — комментирует главный специалист отдела профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности администрации города Лариса Дюкалина.

«В рамках антитеррористической защищенности были обследованы 11 объектов, то есть 100 процентов городских религиозных объектов нами проверены, — добавляет инспектор группы охраны объектов, подлежащих обязательной охране, Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по ХМАО — Югре Дмитрий Маковей. — Все храмы соответствуют предъявляемым требованиям».

Впрочем, несмотря на установленные рамки металлодетекторов, Пасха не потеряет в праздничности, уверен благочинный Сургута, протоиерей Антоний Исаков. Торжества будут идти во всех приходах. «За последние 20 лет количество храмов в городе Сургуте значительно выросло, поэтому, конечно, сейчас достаточно удобно людям прийти в ближайший храм. Это обеспечивает меньшую скученность народа, более удобное и комфортное нахождение как на территории храма, так и внутри. Тем более, учитывая, что на эту Пасху уже полноценно у нас веден в строй Свято-Троицкий кафедральный собор, который достаточно немалую часть прихожан на себя забирает. Ну и в районе базы «Снежинка» временный храм, где будет строиться Владимирский приход, тоже начинает уже работу», — говорит он.

Пасхальные торжества начнутся уже сегодня. После Божественной литургии — освящение куличей, пасок, яиц и прочей снеди: оно будет идти почти во всех храмах до вечерней службы, а продолжится завтра до 16 часов.

Традиционно пройдет и ночная пасхальная служба — она начнется в предстоящую полночь с субботы на воскресенье. Вероятно, в Сургут будет доставлен Благодатный огонь, отмечает Антоний Исаков. Это произойдет, если фон Андрея Первозванного доставит его из Иерусалима в Москву, оговорился он: «Если все получится, то где-то к шести утра мы планируем, что огонь будет доставлен в Сургут, привезен в Преображенский собор к утренней службе в воскресенье, и потом уже в течение дня во всех храмах он будет».


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 10:33, просмотров: 447, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1714505436"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1715108033"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=wCGD4qcHYtt0nSUxiSrzVIQNcmhhtpUICtUsJ3Fbm0ScJJNga6QvuVpjatpx5GzwJhGmnJmMkS7ZhFIE1HMMtTq5T6nBW+Kac9yPmQ+ePY37JVZdyz9gFw5+ZC+DQp1B"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=wCGD4qcHYtt0nSUxiSrzVIQNcmhhtpUICtUsJ3Fbm0ScJJNga6QvuVpjatpx5GzwJhGmnJmMkS7ZhFIE1HMMtTq5T6nBW+Kac9yPmQ+ePY37JVZdyz9gFw5+ZC+DQp1B"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2e688ff449b3183812ff203984197f62.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-01 00:30:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-07 23:53:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1714505436"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1715108033"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=wCGD4qcHYtt0nSUxiSrzVIQNcmhhtpUICtUsJ3Fbm0ScJJNga6QvuVpjatpx5GzwJhGmnJmMkS7ZhFIE1HMMtTq5T6nBW+Kac9yPmQ+ePY37JVZdyz9gFw5+ZC+DQp1B"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=wCGD4qcHYtt0nSUxiSrzVIQNcmhhtpUICtUsJ3Fbm0ScJJNga6QvuVpjatpx5GzwJhGmnJmMkS7ZhFIE1HMMtTq5T6nBW+Kac9yPmQ+ePY37JVZdyz9gFw5+ZC+DQp1B"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2e688ff449b3183812ff203984197f62.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-01 00:30:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-07 23:53:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1714505436"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1715108033"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=wCGD4qcHYtt0nSUxiSrzVIQNcmhhtpUICtUsJ3Fbm0ScJJNga6QvuVpjatpx5GzwJhGmnJmMkS7ZhFIE1HMMtTq5T6nBW+Kac9yPmQ+ePY37JVZdyz9gFw5+ZC+DQp1B"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=wCGD4qcHYtt0nSUxiSrzVIQNcmhhtpUICtUsJ3Fbm0ScJJNga6QvuVpjatpx5GzwJhGmnJmMkS7ZhFIE1HMMtTq5T6nBW+Kac9yPmQ+ePY37JVZdyz9gFw5+ZC+DQp1B"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2e688ff449b3183812ff203984197f62.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-01 00:30:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-07 23:53:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Пасха будет безопасной 447
  2. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 336
  3. ​Школы Сургутского района готовятся к экзаменам 335
  4. ​В Сургуте стартовала XXI Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» 303
  5. ​Часть жителей ХМАО готовы ходить на любые собеседования 303
  6. ​День открытых дверей в онлайн-университетах семейной психологии пройдет до 29 июня 262
  7. ​Семиклассник из Сургутского района спас человека при пожаре 203
  8. ​Теплее, еще теплее: День Победы Сургут встретит с относительно хорошей погодой 187
  9. ​Сургутские школьники познакомились с работой депутатов 182
  10. ​В Сургутском районе соревновались в управлении дронов 155
  1. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 4176
  2. ​Уровень реки Тобол, впадающей в Иртыш, поднимается с критической скоростью 2513
  3. ​Всероссийский форум национального единства собрал в Югре 36 регионов и стран СНГ 2117
  4. Гейзер в Сургуте // ФОТОФАКТ 2114
  5. ​Десять новых автобусов выходят сегодня на улицы Сургута 2113
  6. Однако начиналось всё с маслобойки… 1973
  7. ​Плюс — это надолго: в Сургуте постепенно теплеет 1894
  8. ​«Семья года Югры» живет в Сургуте 1767
  9. Микрорайон Сургута затопило талыми водами 1676
  10. ​Искусственный интеллект пришел в вузы России 1674
  1. ​Время, вперед! Полвека назад в Сургуте… 7755
  2. ​В Тюменской области прошло совещание по предупреждению последствий паводка 7509
  3. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 7093
  4. ​Оби кровавый берег. Год 1921 6364
  5. ​«Ожидаем лучшего, готовимся к худшему»: о риске подтоплений в Югре 5882
  6. ​Нужна дорожка 5865
  7. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 5810
  8. До 200 тысяч и выше // Обзор СИА-ПРЕСС 5442
  9. ​И Сургут зазвучал // ФОТОРЕПОРТАЖ 5354
  10. ​Нефтеюганск получит нового мэра после ухода Эльвиры Бугай 4856

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика