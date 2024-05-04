Сургут готовится к Пасхе: предприняты меры безопасности

О мерах безопасности, предпринятых в преддверии Пасхи, рассказали накануне представители администрации Сургута и Сургутского благочиния. Для того, чтобы праздник удался, привлекли Росгвардию и городское УМВД. Сотрудники проверили территорию и внутренние помещения храмов, пути эвакуации, работу систем видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, средств тревожной сигнализации, а также освещение: напомним, некоторые праздничные мероприятия будут идти традиционно ночью.

«Проведено комиссионное совместное обследование храмов на предмет антитеррористической защищенности объектов, оснащенности их техническими средствами охраны. Мероприятия были проработаны во взаимодействии с епархией, в том числе проведены дополнительные инструктажи работников храмов, которые принимают участие в обеспечении порядка», — комментирует главный специалист отдела профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности администрации города Лариса Дюкалина.

«В рамках антитеррористической защищенности были обследованы 11 объектов, то есть 100 процентов городских религиозных объектов нами проверены, — добавляет инспектор группы охраны объектов, подлежащих обязательной охране, Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по ХМАО — Югре Дмитрий Маковей. — Все храмы соответствуют предъявляемым требованиям».

Впрочем, несмотря на установленные рамки металлодетекторов, Пасха не потеряет в праздничности, уверен благочинный Сургута, протоиерей Антоний Исаков. Торжества будут идти во всех приходах. «За последние 20 лет количество храмов в городе Сургуте значительно выросло, поэтому, конечно, сейчас достаточно удобно людям прийти в ближайший храм. Это обеспечивает меньшую скученность народа, более удобное и комфортное нахождение как на территории храма, так и внутри. Тем более, учитывая, что на эту Пасху уже полноценно у нас веден в строй Свято-Троицкий кафедральный собор, который достаточно немалую часть прихожан на себя забирает. Ну и в районе базы «Снежинка» временный храм, где будет строиться Владимирский приход, тоже начинает уже работу», — говорит он.

Пасхальные торжества начнутся уже сегодня. После Божественной литургии — освящение куличей, пасок, яиц и прочей снеди: оно будет идти почти во всех храмах до вечерней службы, а продолжится завтра до 16 часов.

Традиционно пройдет и ночная пасхальная служба — она начнется в предстоящую полночь с субботы на воскресенье. Вероятно, в Сургут будет доставлен Благодатный огонь, отмечает Антоний Исаков. Это произойдет, если фон Андрея Первозванного доставит его из Иерусалима в Москву, оговорился он: «Если все получится, то где-то к шести утра мы планируем, что огонь будет доставлен в Сургут, привезен в Преображенский собор к утренней службе в воскресенье, и потом уже в течение дня во всех храмах он будет».