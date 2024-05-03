Подроста из Федоровского наградили за спасение человека при пожаре

В Сургутском районе наградили семиклассника Никиту Гусева из Федоровского за спасение человека при пожаре. Ему вручили благодарственное письмо Главного управления МЧС России по Югре за смелость, неравнодушие к чужой беде и скорость принятия решения в экстренной ситуации, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«В середине марта Никита шел из школы и увидел, что из окна второго этажа дома по адресу пер. Центральный, 13, валит черный дым. У мальчика разрядился телефон, и он попросил прохожего вызвать пожарных. Сам бросился в подъезд, стал звонить и стучать в квартиры с криком «Пожар!». Огнеборцы приехали через пару минут. В задымленной квартире они обнаружили 50-летнего мужчину. Он был без сознания. Пострадавшего доставили в травмцентр с диагнозом – острое отравление продуктами горения. В таких ситуациях счет идет на минуты. Благодаря правильным действиям школьника человек был спасен», — написал Андрей Трубецкой на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр Сургутского района добавил, что Никита общительный подросток, а поведению в экстремальных ситуациях он научился на школьных классных уроках.

Такой случай геройства районных ребят не первый — в 2019 году 14-летний Курман Исакаев спас тонущую на водоеме девочку рядом с Федоровским районом. Парня наградили медалью МЧС «За спасение погибающих на водах», Премией МИРа в номинации «Подвиг» и нагрудным знаком «Горячее сердце».