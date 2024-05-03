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​Администрация Сургута объяснила ситуацию с обслуживанием маршрутов №47, 45 и 13

Сургутян не коснутся изменения на маршрутах №47, 45 и 13

​Администрация Сургута объяснила ситуацию с обслуживанием маршрутов №47, 45 и 13
Фото: Администрация Сургута

Изменения на автобусных маршрутах 47, 45, 13 не коснутся сургутян, пообещали в мэрии. Контракт АО «СПОПАТ» с фирмой ООО «Центр», которая отвечала за эти маршруты, истек 30 апреля, пояснили в администрации города. С 1 мая эти три маршрута будет обслуживать АО «СПОПАТ».

«Разногласия произошли из-за того, что предприятие не смогло обосновать свои затраты, а у СПОПАТа нет столько средств, чтобы покрыть все расходы. Будучи городским перевозчиком, у нас есть операционные расходы, которые не несет субподрядчик: расходы за эквайринг и операционная деятельность. Это все трудозатратно. 220 рублей за километр это тот максимум, который мы могли предложить исходя из экономики предприятия», — сообщил директор АО «СПОПАТ» Александр Попов.

Пассажиров данные изменения не коснутся. Маршруты обеспечены достаточным количеством техники для осуществления пассажирских перевозок по данным направлениям. Кроме того, большинство автобусов на этих маршрутах новые.

Напомним, АО «СПОПАТ» ввело в эксплуатацию 30 новых автобусов, а еще 11 единиц находится на предэксплуатационной подготовке — проходят техосмотр и готовятся к переоформлению. В ближайшее время будет приобретено еще десять новых автобусов большого класса. Их поступление ожидается в начале июня.


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Сегодня в 10:52, просмотров: 443, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:32
Похоже руководителям ООО «Центр» не дают покоя лавры ПАТП-2 города Нижневартовск, которого город тупо выкинул на помойку, вернее на мусорную свалку рынке перевозок городским общественным транспортом. Хотя там изначально предупредили, что Генеральный Курс реформы общественного транспорта в Нижневартовске заключался именно в вытеснении коммерческих перевозчиков и маршруток и монополии «Домтрансавто», эксплуатирующего новенькие автобусы, находящиеся в муниципальной собственности. В Сургуте коммерческих перевозчиков не предупредили и оставили их на рынке, но при условии, что работать они будут на условиях, грубо говоря, СПОПАТ. Поэтому СПОПАТ забрал маршруты 45, 47 и 13 и правильно сделал, потому что это высокорентабельные маршруты. И с какого перепуга коммерческие перевозчики будут работать на «жирных маршрутах», а СПОПАТ довольствоваться социальными маршрутами.
А по смыслу всех коммерческих перевозчиков нужно выгнать из бизнеса городского общественного транспорта и брать СПОПАТ весь город на себя, обновив и увеличив парк городских автобусов на 160 единиц. Мне так почему-то кажется.
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:45
Между тем директор ООО «Центр» Андрей Лупеев «льёт крокодиловы слезы», стоя сегодня в одиночно пикете у здания ГА. Как он поясняет, СМИ, что он якобы беспокоится не за себя, а за коллектив в 194 человека и за 25 лет работы на рынке городского общественного транспорта. Однако этот рынок общественного транспорта СПОПАТ выиграл на закупках на всех 20 лотах на 7 лет, на сумму кажется 7 млр рублей ещё в апреле 2023 года. При этом якобы было обещано, что и ООО «Центр», и АО «ЗабСибАвто» без работы не останутся. Но «обещать жениться не значить что жениться». Кроме того индексация за 1 км все 7 лет не индексируется и поэтому со временем ООО «Центр» должен работать себе в убыток. Однако это проблема конкретного мелкого перевозчика, а не СПОПАТ. Кроме того СПОПАТ гарантирует прием всех водителей из ООО «Центр» в СПОПАТ (кроме Директора господина Лупеева). Но согласно сообщениям СМИ, якобы все водители ООО «Центр» отказались идти в СПОПАТ и даже какая-то «фронда» намечается в виде петиции, якобы жителей, где уже подписалось 1500 человек. Типа жители довольны были работой ООО «Центр» и так далее.
Директор ПАТП-2 города Нижневартовска Кляпов Владимир Яковлевич тоже стоял на камеру в пикете с обращением к Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. И тоже аппелировал, что коллектив у него 394 человека, что он приобрёл в лизинг недавно 11 новеньких автобусов большого класса на газомоторном топливе, что ПАТП-2 работает в общественных перевозках Нижневартовска по сути с 1977 года, после выделения из Сургутского АТП, а лично сам господин Кляпов работает директором ПАТП-2 с 1991 года. А в результате господин Кляпов распродал свой парк Сургуту и Стрежевому. А со своими новенькими 11 автобусами и более старенькими будет приспосабливаться как-то к «новой реальности». Поэтому господину Лупееву надо бы не устраивать «фронду», а встраиваться потихоньку в реформу городского общественного транспорта, вернее ему нужно часть автобусов из его 50 автобусов продать Александру Попову и на оставшихся участвовать в закупках на междугородние и заказные перевозки. И все.
Потому, что как ни крути СПОПАТ, по закону монополист на 7 лет и ему нужно двигать реформу городского общественного транспорта в Сургуте для увеличения объема перевозок парадировать и повышения качества и комфортности обслуживания городского общественного транспорта. Коммерческие перевозчики на протяжении десятилетий держали рынок общественного транспорта Сургута в своих руках и держали его в 90-х годах. Довольно! Наелись этими маршрутками и ожиданиями по часу на морозе. Дальше такое терпеть невозможно! Начатая ГА реформа общественная транспорта правильная. И обновление и увеличение парке новых городских автобусов большого класса позволит вытеснит коммерческих перевозчиков, не согласных работать на условиях СПОПАТ, и висящих на ногах города, как наследие 90-х годов. Поэтому рынок общественных перевозок должен взять в свои руки СПОПАТ. Это аксиома, не требующая доказательств,
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