Определиться с новым главой Сургута планируют к началу июня

Выборы главы Сургута пройдут 3 июня. Прием документов от кандидатов на пост мэра начнется 12 мая и продлится до 26 мая, сообщает пресс-служба думы города.

«В соответствии с проектом решения думы города конкурс по отбору кандидатур на должность главы города состоится 3 июня 2024 года. Прием документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, будет осуществляться с 12 по 26 мая», - сказано в сообщении.

Предыдущий глава Сургута Андрей Филатов объявил об уходе с поста 22 апреля. Он написал в своем телеграм-канале, что его решение носит сугубо личный характер. Исполняющей обязанности мэра назначили его заместителя по финансам Людмилу Батракову.