В мэрии Сургута предложили горожанам нанести портреты героев на одежду и автомобили

Традиционного «Бессмертного полка» в Сургуте, как и в других российских городах, в этом году не будет. Вместо шествия, когда любой желающий мог пройти по улицам города с фотографиями родственников, сургутянам предложили нанести портреты с именами героев на одежду и автомобили.

«Чтобы оформить фотографию, можно зайти на сайт https://www.polkrf.ru/shtender и воспользоваться конструктором - подобрать фон, вписать данные героев, отметить, что ветеран был тружеником тыла или партизаном. Поддержавшие такой формат Бессмертного полка могут сделать фото в оформленной одежде и выложить на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #нашБессмертныйполк», - рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

Также мероприятия акции «Бессмертного полка» состоятся в детских садах и школах. С портретами героев в небо поднимется пилотажная группа «Барсы». А 9 мая в Сургуте пройдет автопробег в честь Дня Победы. Старт в 12:30 от Ледового дворца спорта.